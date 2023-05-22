تغريم "ميتا" 1.3 مليار دولار لانتهاكها قواعد خصوصية البيانات الأوروبية

تم تغريم شركة "ميتا"، الشركة الأم لموقع "فيسبوك" 1.2 مليار يورو (حوالي 1.3 مليار دولار) لعدم امتثالها لسياسات الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الاثنين، فرض هذه الغرامة، مبينة أن "ميتا" انتهكت شروط اللوائح العامة لحماية البيانات، وهي مجموعة من القواعد لحماية خصوصية العملاء في الاتحاد الأوروبي.

والغرامة التي تم فرضها تعتبر الأكبر على الإطلاق منذ إنشاء اللائحة العامة لحماية البيانات في مايو 2018.

وقال المنظمون إن عمليات نقل البيانات التي أجرتها "ميتا" بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فشلت في الامتثال "للبنود التعاقدية القياسية" السارية المفعول منذ يوليو 2020.

وقالت أندريا جيلينك، رئيسة مجلس حماية البيانات الأوروبية، في بيان: "الغرامة غير المسبوقة هي إشارة قوية للمنظمات على أن الانتهاكات الجسيمة لها عواقب بعيدة المدى".

المصدر: abc news