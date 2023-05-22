انفجار يهز مصنعا دفاعيا في صربيا

وقع انفجار في إحدى ورشات مصنع "كروشيك" للصناعات الدفاعية في مدينة فاليفو جنوب غرب العاصمة الصربية بلغراد اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة موظفة، حسبما أفاد موقع Blic.

وقال الموقع: "وقع انفجار في مصنع كروشيك للصناعات الدفاعية في فاليفو في الصباح، أصيبت موظفة تبلغ 60 عاما من العمر".

وأضاف أنه تم نقلها إلى مركز الطوارئ بالمستشفى في مدينة فالييفو، دون ذكر تفاصيل الإصابة.

و"كروشيك" من أكبر الشركات في الصناعة الدفاعية الصربية وهي مملوكة للدولة.

المصدر: "نوفوستي"