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مخرج أوكراني: الغرب قد يخلع زيلينسكي لمنع نشوب حرب عالمية

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مخرج أوكراني: الغرب قد يخلع زيلينسكي لمنع نشوب حرب عالمية
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال المخرج الأوكراني إيغور لوباتينيوك إن زعماء الدول الغربية قد يخلعون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسبب التهديد بنشوب حرب عالمية.

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وكتب لوباتينيوك في صحفته على "تويتر": الآن لا يقود مسار النظام الأوكراني إلا إلى الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من أن الحضارة الغربية والروسية لا تريد ذلك. لذلك أتوقع أن الخطوة التالية بالنسبة لهم هي التخلص من زيلينسكي ومحاولة تجميد النزاع في أوكرانيا".

وأشار المخرج أيضا إلى أن الهجوم المضاد "الكبير والرهيب" للقوات الأوكرانية لم يبدأ، مضيفا أن أوكرانيا "تخسر بشكل كبير". وأكد أن نقل المقاتلات والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الفتاكة الأخرى لن تمنع نظام زيلينسكي من المطالبة بتزويده بالأسلحة النووية التكتيكية".  

المصدر: نوفوستي

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