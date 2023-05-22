زلزال بقوة 4.4 يضرب شمال شرقي إيران

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، مدينة سفيد سنك في محافظة خراسان الرضوية الواقعة شمال شرقي إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع في الساعة 1:15 فجر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات.

وتم تسجيل مركز الزلزال عند خط العرض 35.76 شمالا وخط الطول 60.34 شرقا.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.

المصدر: إرنا