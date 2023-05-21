رئيس البرازيل يدعو مجموعة السبع للاهتمام بأزمات العالم كاهتمامها بأزمة أوكرانيا

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مجموعة السبع للاهتمام بباقي مشكلات العالم وبينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كاهتمامها بأزمة أوكرانيا.

وقال دا سيلفا، في قمة مجموعة السبع بهيروشيما: "يجب ألا نغفل عن حقيقة أن تهديدات السلام والأمن التي تؤثر على العالم اليوم تتجاوز حدود أوروبا".

وأشار إلى عدد من الأزمات الدولية التي تتطلب اهتماما مماثلا من المجتمع الدولي، بما فيها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والنزاع الأرمني الأذربيجاني.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام، أن الرئيس لولا دا سيلفا، يسعى لإيجاد "بديل ثالث" من أجل العمل على إنهاء النزاع في أوكرانيا.

المصدر: RT + وكالات