مالك فيسبوك يتصدر أثرياء العالم.. فكم بلغت ثروته منذ بداية العام؟

سجلت ثروة رئيس شركة Meta Platforms الأمريكية مارك زوكربيرغ، خلال العام 2023 ارتفاعا قياسيا بواقع 44.3 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ"، تقدر كامل ثروة زوكربيرغ في اللحظة الحالية بـ 89.9 مليار دولار، ليدخل بهذا قائمة أثرى الأثرياء حول العالم.

وبحسب مؤشر Bloomberg Billionaires، يحتل زوكربيرغ بثروته هذه المرتبة 12 بين أثرياء العالم، كما يحتل المرتبة الأولى بين الأثرياء من حيث مقدار ارتفاع ثروته منذ بداية العام الجاري، يليه في المرتبة الثانية رئيس شركة لوي فيتون للأزياء مويت هينيسي برنارد أرنو، وفي المركز الثالث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك.

ووفقا للصحافيين، راهن زوكربيرغ على metaverse، وسعى إلى إنفاق كل ما يلزم للسيطرة هذا الجزء من الشركة، وفي مرحلة ما، انخفضت ثروته بأكثر من 100 مليار دولار، بالرغم من أنه قبل بضع سنوات فقط كان ثالث أغنى شخص في العالم.

وفي أوائل فبراير الماضي، وبعد تسريح جماعي لموظفي شركة " Meta "، كسب زوكربيرغ يوميا مبلغ 12 مليار دولار، وارتفعت قيمة أسهم الشركة بأكثر من 50%، بعد انخفاض كبير أصابها في فصل الخريف.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن زوكربيرغ أنه سيسرح أكثر من 11 ألف موظف ما يعادل 13% من إجمالي القوى العاملة في شركة "ميتا".

المصدر: لينتا. رو