 
مباشر

مراسل عسكري: قائد الجيش الأوكراني في حالة صحية حرجة بعد استهدافه بضربة روسية

أخبار العالم

مراسل عسكري: قائد الجيش الأوكراني في حالة صحية حرجة بعد استهدافه بضربة روسية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcjk

أكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو عبر قناته في "تلغرام" أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بحالة صحية حرجة ويصارع الموت، وذلك بعد استهدافه بضربة روسية.

وذكر رودينكو في قناته على "تلغرام"، نقلا عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته.

وأشار ألكسندر أرتامونوف، الخبير في جيوش "الناتو"، إلى أن زالوجني اختفى بعد ضربة صاروخية روسية استهدفت نقاط قيادة قوات كييف.

واختفى زالوجني مؤخرا، في خضم تحضير قوات كييف على قدم وساق لهجومها المضاد.

المصدر: FNA

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة