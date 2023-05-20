مراسل عسكري: قائد الجيش الأوكراني في حالة صحية حرجة بعد استهدافه بضربة روسية

أكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو عبر قناته في "تلغرام" أن القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بحالة صحية حرجة ويصارع الموت، وذلك بعد استهدافه بضربة روسية.

وذكر رودينكو في قناته على "تلغرام"، نقلا عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته.

وأشار ألكسندر أرتامونوف، الخبير في جيوش "الناتو"، إلى أن زالوجني اختفى بعد ضربة صاروخية روسية استهدفت نقاط قيادة قوات كييف.

واختفى زالوجني مؤخرا، في خضم تحضير قوات كييف على قدم وساق لهجومها المضاد.

المصدر: FNA