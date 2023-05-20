حاكم سيفاستوبول ينفي وقوع انفجارات في مطار المدينة

نفى حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية، ميخائيل رازفوجايف، وقوع انفجارات في مطار المدينة، مكذّبا الأنباء حول ذلك.

وكتب رازفوجايف: "لم يكن هناك انفجار"، وأرفق صورة الأنباء المزيفة التي أشارت لوقوع انفجار في مطار سيفاستوبول.

وأضاف رازفوجايف أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية في سيفاستوبول، جرى التدرب فقط على إطلاق النار، من قبل الخدمات الخاصة وتدمير محكم لقنبلة جوية من الحرب الوطنية العظمى.

وفي وقت سابق، أوضح حاكم سيفاستوبول سبب الأصوات الصاخبة التي تسمع في المدينة، موضحا أنها أعمال تدريب لأسطول البحر الأسود الروسي.

المصدر: RT