الاتحاد الأوروبي يدرج 90 شركة حول العالم ضمن حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ 11 ضد روسيا، ستضم أكثر من 90 شركة حول العالم.

وادعت فون دير لاين بوجود أدلة تثبت تحايل هذه الشركات على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرة أن 8 منها مسجلة في الصين.

وقالت فون دير لاين، اليوم السبت، في حديث لقناة ZDF: "نحن جادون في مسألة وقف التحايل على العقوبات، وسيتم إدراج أكثر من 90 شركة حول العالم بينها 8 شركات مسجلة في الصين ضمن قائمة العقوبات الـ11 ضد روسيا، وذلك عقب حصولنا على أدلة تثبت تحايلها على العقوبات وتسليمها بضائع خاضعة للعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر دول ثالثة".

وأوضحت فون دير لاين أن الشركات الصينية الـ 8 مسجلة على الورق كشركات صينية لكن مالكيها أجانب، وأن ذات الأمر ينطبق على الشركات الـ 90.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مع أي تحايل على العقوبات، وسيتم فرض العقوبات على هذه الشركات.

المصدر: تاس