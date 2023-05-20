ميلوني تدعو لضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني خلال قمة G7 في مدينة هيروشيما اليابانية، إلى ضم الاتحاد الإفريقي ضمن قائمة المشاركين في مجموعة الـ G20.

ونقلت وكالة askanews عن ميلوني قولها: "أيد الكثيرون منا طلب الاتحاد الإفريقي للانضمام إلى مجموعة العشرين، ومن جانبها تؤيد إيطاليا هذا الطلب بشدة، وأعتقد أنها ستكون بادرة جيدة لإبراز دعمنا خلال هذه القمة أيضا".

وفي سياق متصل انتقدت ميلوني صندوق النقد الدولي لموقفه المتشدد تجاه تونس، موضحة أن تونس تواجه وضعا صعبا للغاية، وتعاني من عدم استقرار سياسي واضح وخطر التخلف عن السداد المالي.

وأضافت: "وإضافة إلى المشاكل السابقة لدينا مفاوضات متوقفة بين صندوق النقد الدولي وتونس، بسبب موقف الصندوق المتشدد، وفي وضع كهذا يتوجب اتخاذ وضع عملي مرن لحل الأزمة، وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع".

وتعتبر تونس نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل منذ الأول من يناير الماضي قرابة 45 ألف مهاجر إلى البلاد عن طريق البحر.

المصدر: نوفوستي