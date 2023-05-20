تحطم "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني (فيديو)

أفادت الأنباء، بسقوط وتحطم مقاتلة متعددة الوظائف من طراز "إف-18" تابعة لسلاح الجو الإسباني في قاعدة سرقسطة الجوية في شمال شرق البلاد.

ووفقا للأنباء المتوفرة، وقع الحادث خلال معرض للقوات الجوية.

وتمكن الطيار من القفز بالمظلة بنجاح، وتم نقله لاحقا إلى المستشفى. وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه لم يصب أحد على الأرض نتيجة الحادث.

ولم ترد بعد، أية أنباء عن أسباب وملابسات الحادث.

و"إف-18" (F/A-18 Hornet)‏ هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع، تعمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية. تستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية.

المصدر: RT