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ناج من قصف هيروشيما عام 1945 يعارض زيارة زيلينسكي للمدينة

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ناج من قصف هيروشيما عام 1945 يعارض زيارة زيلينسكي للمدينة
Legion-Media
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قال كونيهيكو ساكوما، وهو أحد الذين لا زالوا على قيد الحياة بعد القصف الذري الأمريكي لهيروشيما في أغسطس 1945 إنه يعارض زيارة فلاديمير زيلينسكي للمدينة في الظروف السياسية الحالية.

وأضاف ساكوما، الذي يترأس رابطة المتضررين من القنبلة الذرية في هيروشيما، في مؤتمر صحفي: "كان بمقدوره القدوم في المستقبل، ويرى هيروشيما ويشاهد بقايا القصف. في ظل الظروف السياسية الحالية، يبدو وجود دوافع سياسية قوية جدا خلف الزيارة. سيجري زيلينسكي مساومات سياسية في هيروشيما، وفي ظل هذه الظروف لا يمكن القبول بزيارته هذه".

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تولت اليابان رئاسة مجموعة السبع. في الفترة من 19 إلى 21 مايو وتشهد مدينة هيروشيما فعاليات قمة المجموعة. وبحسب وسائل إعلام يابانية، سيقوم حوالي 24 ألف شرطي بضمان القانون والنظام في هيروشيما خلال الحدث.

بالإضافة إلى دول مجموعة السبع، تلقت الهند وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وبعض الدول الأخرى الدعوة لحضور قمة هيروشيما.

المصدر: نوفوستي

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