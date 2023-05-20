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"بوليتيكو": بايدن سيعلن خلال لقائه زيلينسكي عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

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AP Brendan Smialowski/Pool Photo via AP
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيعلن خلال لقائه نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 375 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، قولهم إن الحزمة الجديدة من المساعدات ستضم المزيد من الذخيرة للمدفعية وعربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.

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ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة أثناء لقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني خلال قمة دول مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية نهاية الأسبوع الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان واشنطن أنها لن تمنع توريدات طائرات "إف 16" المقاتلة لأوكرانيا من قبل دول أخرى، وأنها ستدعم الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات الغربية الصنع.

المصدر: "بوليتيكو"

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