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أردوغان: مصر وكل دول الخليج شقيقة لتركيا

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أردوغان: مصر وكل دول الخليج شقيقة لتركيا
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مصر وكل بلدان الخليج هي دول شقيقة لتركيا.

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وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال" نشرت يوم الجمعة، "ليس من الصواب أن نكون نحن وهم مستائين ومتخاصمين".

وتابع قائلا: "لقد تجاوزنا هذا الوضع، والآن بدأت الزيارات المتبادلة معهم جميعا".

وأردف: "سنتخذ خطوات جادة مع دول الخليج في كل الاتجاهات، سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وتجاريا".

وتعهد الرئيس التركي بنقل هذه العلاقات إلى نقطة متقدمة أكثر عقب الانتخابات الرئاسية في تركيا.

المصدر: "سي إن إن إنترناشيونال"

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