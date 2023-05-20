أردوغان: مصر وكل دول الخليج شقيقة لتركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مصر وكل بلدان الخليج هي دول شقيقة لتركيا.

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وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال" نشرت يوم الجمعة، "ليس من الصواب أن نكون نحن وهم مستائين ومتخاصمين".

وتابع قائلا: "لقد تجاوزنا هذا الوضع، والآن بدأت الزيارات المتبادلة معهم جميعا".

وأردف: "سنتخذ خطوات جادة مع دول الخليج في كل الاتجاهات، سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا وتجاريا".

وتعهد الرئيس التركي بنقل هذه العلاقات إلى نقطة متقدمة أكثر عقب الانتخابات الرئاسية في تركيا.

المصدر: "سي إن إن إنترناشيونال"