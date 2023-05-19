موسكو: منظمة حظر الكيميائي تجاهلت المعلومات الروسية حول تدبير أوكرانيا للاستفزازات

أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن المنظمة تجاهلت معلومات الجانب الروسي حول تدبير أوكرانيا لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية.

وقال شولغين في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة، إن "روسيا منذ ديسمبر 2021 كانت تحذر من تحضيرات التشكيلات العسكرية في أوكرانيا للاستفزازات الكيميائية، بما في ذلك بمشاركة استخبارات للدول الغربية، وأوردت وقائع استخدام نظام زيلينسكي لمواقع كيميائية خطيرة لأغراض الاستفزاز والإرهاب".

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وأضاف أن روسيا تحيل تلك المعلومات دائما إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أنه "على الرغم من ذلك لم يكن هناك رد الفعل المطلوب على معلوماتنا حول تلك التحضيرات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

المصدر: نوفوستي