الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين حاولا تهريب 38 كغ من المخدرات

أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال زوجين حاولا تهريب 38 كغ من المخدرات على متن حافلة متوجهة إلى فرنسا.

ووفقا لبيان الشرطة: "احتجز عناصر من الشرطة الوطنية رجلا وامرأة في محطة الحافلات T4 في مطار مطار أدولفو سواريز مدريد -باراخاس، وكانا يحاولان ركوب حافلة متجه إلى مدينة بايون الفرنسية، حاملين حقيبتين تحتويان على 37 كيلوغراما من مخدر الماريجوانا والكوكايين".

وأكدت الشرطة بدء التحقيق عندما اكتشف ضباط الشرطة نقل كميات كبيرة من المخدرات، من محطة الحافلات الجديدة إلى مدن مختلفة في فرنسا.

المصدر: نوفوستي