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سلامي: الصفعة الأخيرة للأمريكيين لم تأت بعد وأعداؤنا قساة ولا يرحمون الصغار والكبار

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سلامي: الصفعة الأخيرة للأمريكيين لم تأت بعد وأعداؤنا قساة ولا يرحمون الصغار والكبار
Gettyimages.ru
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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أنه رغم اغتيال الأمريكيين للحاج قاسم إلا أنهم تلقوا صفعة أولى وسيتلقون الثانية بانسحابهم من المنطقة، "لكن الصفعة الأخيرة لم تأت بعد".

وقال سلامي إن ما خطّط له الأعداء لنا قد حدث لهم الآن، مبينا أن "الكيان الصهيوني يواجه اليوم العديد من المشاكل والهزائم"، لافتا إلى أنّ النيران تُمطر هذه الأيام على رؤوس الإسرائيليين من غزة "بينما الصهاينة عاجزون عن فعل أي شيء وأمريكا تركت المنطقة أيضاً".

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وأضاف: إن الأعداء أرادوا شلّ شعبنا.. وكانت العقوبات وصفة للاستسلام، ولهذا السبب جاؤوا بكل قوته إلى الساحة ليتركوا إيران وحيدة في المجتمع الدولي، ولكن بالمقابل دافع الشباب المؤمن عن الدولة والثورة وكانت الهزيمة التي تلقاها العدو في الأحداث الاخيرة غير مسبوقة".

وقال: "أعداؤنا بمنتهى القسوة ولا يحترمون الشرف ولا يرحمون الصغار والكبار، لكنّنا اليوم ننعم بالسلام والرفعة في ظل تضحيات الشهداء".

المصدر: تسنيم

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