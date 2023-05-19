تمديد حبس المتهم بتسريب وثائق سرية حساسة من البنتاغون

قضت محكمة بوسطن في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بتمديد حبس الجندي في الحرس الوطني جاك دوغلاس تيكسيرا، على ذمة التحقيق بتهمة تسريب وثائق سرية حساسة من البنتاغون.

وبحسب ما نشرته يوم الجمعة إحدى محطات الراديو الأمريكية على "تويتر": "قرر القاضي مواصلة احتجاز تيكسيرا، ورفض طلب الدفاع بالإفراج عنه بكفالة مالية".

ما يعني أن القاضي قبل حجج الإدعاء العام، الذي حذر من احتمال محاولته الفرار في حال إطلاق سراحه بكفالة.

المصدر: تاس