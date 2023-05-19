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الفاتيكان ينفي إرسال "مهمة سلام" إلى موسكو

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الفاتيكان ينفي إرسال
Globallookpress
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نفت إدارة الكنائس الشرقية في الفاتيكان صحة الأنباء حول أن رئيس الأساقفة كلوديو غوغيروتي، سيشارك في "مهمة سلام" أوفدها الفاتيكان إلى روسيا.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم الجمعة: "أخذت الأنباء عن وجود بعثة سلام يقودها رئيس الأساقفة كلاوديو غوغروتي، أبعادا دولية... ونحن نعلمكم أن غوغروتي لا يعلم شيئا عن هذا الأمر".

ويوم أمس، ذكرت مدونة "إل سيسموغرافو" المختصة بشؤون الفاتيكان، دون الإشارة إلى مصادر معلوماتها، أن موسكو وكييف اتفقتا على اقتراح البابا فرانسيس لاستقبال مبعوثيه الخاصين لمناقشة الهدنة.

المصدر: تاس

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