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الكوليرا تهدد مليار شخص في 43 بلدا

أخبار العالم

الكوليرا تهدد مليار شخص في 43 بلدا
AFP
منظمة الصحة العالمية
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حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن مليار شخص في 43 بلدا مهددون بالكوليرا.

وأوضحت أنه برغم إمكان وقف العدوى، فإن الموارد الضرورية لذلك تعاني نقصا شديدا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التوقعات قاتمة وسط مساعيها للحصول على 640 مليون دولار لمكافحة العدوى.

وأضافت أنه كلما تأخر الوقت لتصعيد المعركة، بات الوضع أسوأ، مشيرة إلى أن حملات التلقيح تعطلت إلى حد كبير.

وكشف هنري غراي، المسؤول في الوكالة عن الاستجابة العالمية للكوليرا، أن منظمة الصحة العالمية تقدّر أن مليار شخص في 43 بلدا يواجهون خطر الإصابة بالكوليرا.

ومنذ مطلع العام سجل 24 بلدا إصابات بالكوليرا مقارنة بـ15 بلدا بحلول منتصف مايو 2022.

المصدر: أ ف ب

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