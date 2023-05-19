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"وول ستريت جورنال": روسيا تستنزف منظومات الدفاع الجوي الغربية التي تتسلمها أوكرانيا

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Legion-Media
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أكدت "وول ستريت جورنال" أن الضربات الصاروخية الروسية لأوكرانيا تهدف بالدرجة الأولى لاستنزاف الدفاع الجوي الأوكراني، والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي التي تتسلمها كييف.

وكتبت الصحيفة أن الهجمات الروسية المتكررة تهدف لدفع كييف لاستخدام مخزوناتها من الذخائر قبل هجومها المضاد، الذي طالما توعدت به.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مؤخرا إن الجيش الأوكراني يعاني من نقص الصواريخ اللازمة لأنظمة الدفاع الجوي، في ظل الضربات الروسية المستمرة.

المصدر: RT

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