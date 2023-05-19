الشرطة الفنلندية تحقق في أعمال شغب استهدفت القنصلية الروسية

أعلنت الشرطة الفنلندية بدء التحقيق في أعمال شغب استهدفت القنصلية الروسية في مدينة توركو، واعتقال شخص واحد على ذمة التحقيق.

وجاء في بيان الشرطة أن "الشرطة تلقت معلومات عن أعمال الشغب ضد القنصلية الروسية في توركو بعد ظهر الخميس، ويجري التحقيق في القضية حاليا باعتبارها انتهاكا للنظام العام". وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد حتى الآن.

وأشارت الشرطة، إلى أنها وفقا لاتفاقية فيينا، ملزمة بالحفاظ على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية. وأشار البيان إلى تعرض ممتلكات القنصلية الروسية في توركو، في وقت سابق، لعملية تخريب، تضررت فيه القنصلية.

وقالت الشرطة إنه في ليلة 30 أبريل، تضرر صندوق بريد، وكسرت زجاجة بيرة، أحد نوافذ القنصلية الروسية في جزر آلاند (الحكم الذاتي داخل فنلندا)، وتم فتح تحقيق أولي في الحادثة.

المصدر: نوفوستي