لافروف يتحدث عن عمل نشيط لصياغة معاهدة السلام بين يريفان وباكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن العمل النشيط مستمر في مجال صياغة نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف لافروف، خلال افتتاح لقاء ثلاثي مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في موسكو: "بشكل منفصل، سأذكر أيضا الحاجة، إلى جانب استقرار الوضع في قره باغ وعلى الحدود، إلى حل المشاكل الإنسانية".

إقرأ المزيد

وشدد وزير الخارجية الروسي كذلك على "ضرورة، فك الطوق وتحرير الاتصالات في مجال النقل بين الجانبين، وطبعا يجب مواصلة العمل في مجال الاتفاق على نص معاهدة السلام . العمل يجري بنشاط في هذا المجال".

المصدر: نوفوستي