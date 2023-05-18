بوتين يجمع رئيس الوزراء الأرمني والرئيس الأذربيجاني في موسكو

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن لقاء سيجمعه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في موسكو بوساطة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 25 مايو الجاري.

جاء ذلك في تصريح له نقلته وكالة "تاس"، قال فيه إنه سوف يلتقي الرئيس الأذربيجاني "بموجب اقتراح من الجانب الروسي بعقد قمة ثلاثية، 25 مايو، في موسكو من خلال وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف باشينيان أنه بالإضافة إلى موسكو، فإنه سيلتقي علييف في الأول من يونيو في كيشيناو، وستعقد تلك المفاوضات بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

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كما أشار باشينيان إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بنفس الصيغة في أكتوبر بغرناطة، واجتماع ثلاثي آخر في بروكسل يوليو المقبل.

ووصف باشينيان الاجتماع مع علييف، 14 مايو، في بروكسل بأنه خطوة إيجابية. وبحسبه، فإنه من المهم إحلال السلام في المنطقة والاتفاق على معاهدة سلام وترسيم للحدود، حيث تابع: "في 14 مايو، اتخذنا خطوة أخرى وسجلنا أن أذربيجان تعترف بوحدة أراضي أرمينيا، وأن أرمينيا تعترف بوحدة أراضي أذربيجان. وينبغي أن أشير إلى أنني أعتبر تلك خطوة مهمة في إحلال السلام في المنطقة، ووضع اللمسات الأخيرة على نص معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان وترسيم الحدود بين البلدين".

المصدر: تاس