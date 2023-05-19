بريطانيا تكشف استراتيجية بمليار جنيه إسترليني لتصنيع أشباه الموصلات

كشفت الحكومة البريطانية، عن استراتيجية جديدة لتصنيع أشباه الموصلات تستثمر فيها مليار جنيه إسترليني خلال السنوات العشر القادمة.

ووفقا للاستراتيجية، سيتم تخصيص استثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه للشركات العاملة في هذا المجال في الفترة ما بين عامي 2023 إلى 2025 لتعزيز البحث والتطوير وتسهيل التعاون الدولي.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحفيز نمو القطاع في بريطانيا وخفض المخاطر الناجمة عن الاضطرابات التي قد تحدث في سلاسل الإمدادات وحماية الأمن القومي.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، في بيان له "استراتيجيتنا الجديدة تركز الجهود على نقاط القوة في مجالات مثل البحث والتصميم حتى نتمكن من تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية"، مبينا أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتنمية اقتصادية وخلق فرص عمل من شأنها إبقاء بريطانيا في مقدمة الاكتشافات التقنية الجديدة.

وقالت الحكومة إنها ضخت استثمارات بنحو 539 مليون جنيه استرليني في شركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في أبحاث متعلقة بأشباه الموصلات على مدار العقد الماضي.

وتخشى بريطانيا ودول غربية من التوترات الحالية بين الصين وتايوان، التي تنتج أكثر من 60 بالمائة من الشرائح الإلكترونية في العالم، واحتمال حدوث أي انقطاع للإمدادات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي عن خطة لتطوير صناعة أشباه الموصلات داخل الدول الأعضاء بقيمة 43 مليار يورو، بدلا من الاعتماد على الواردات القادمة من دول آسيا بينما أعلنت الولايات المتحدة عن استثمارات بنحو 52 مليار دولار لدعم الشركات العاملة في هذه الصناعة.

المصدر: AP + "رويترز"