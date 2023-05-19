بايدن وزعماء G7 يزورون حديقة السلام في هيروشيما (فيديو)

بعد نجاتها من القصف الذري الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية عام 1945، قامت كيكو أوغورا (86 عاما) بحشد مجموعة من المترجمين الذين تحدثوا عن عواقب القصف للزائرين الأجانب.

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نجت كيكو أوغورا من القصف الذري لهيروشيما في أغسطس 1945، وكان عمرها في ذلك الوقت 8 سنوات. اليوم، وفي إطار قمة الدول الصناعية السبع G7، وبينما يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، المدينة التي قصفتها بلاده منذ 78 عاما، نظمت أوغورا مجموعة من المترجمين الذين تحدثوا عن عواقب القصف على الزائرين الأجانب إلى حديقة السلام، وسط المدينة، الحديقة المخصصة لضحايا القنبلة الذرية.

تفحص الزوار معرض المتحف، ووضعوا أكاليل الزهور على النصب التذكاري، وزرعوا الساكورا. والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع بكيكو أوغورا.

المصدر: تاس