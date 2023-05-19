تعليق صيني على ضغط عقوبات مجموعة السبع على روسيا

قال وانغ ون بين المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن الصين كانت دائما ضد العقوبات أحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي وغير المعتمدة من جانب مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث الصيني، في إفادة صحفية اليوم الجمعة: "عارضت الصين دائما العقوبات أحادية الجانب والاختصاصات القضائية المتجاوزة للحدود الإقليمية التي لا تستند إلى القانون الدولي وغير المصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي".

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وردا على سؤال حول هل تعتبر زيارة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى الصين الأسبوع المقبل، بمثابة محاولة من قبل بكين لتحقيق التوازن مع تصرفات مجموعة السبع من خلال بناء علاقات تجارية مع روسيا، قال الدبلوماسي الصيني إن بلاده عملت دائما على إقامة تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مع روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ".

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن، الولايات المتحدة في قمة مجموعة السبع ستعلن عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تهدف إلى تنفيذ القيود التي سبق فرضها.

في عام 2023، تولت اليابان رئاسة مجموعة السبع. واليوم الجمعة بدأت أعمال قمة مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 مايو.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الروسية ميشوستين، سيقوم بزيارة رسمية للصين خلال يومي 23 و 24 مايو.

المصدر: نوفوستي