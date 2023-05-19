الصين ستقدم 3.7 مليار دولار كمساعدات لآسيا الوسطى

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة الصين وآسيا الوسطى المنعقدة في مدينة شيان اليوم الجمعة، أن بكين ستقدم 3.7 مليار دولار كمساعدات لدول آسيا الوسطى.

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ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن شي قوله: "ستقدم الصين لدول آسيا الوسطى 26 مليار يوان (3.7 مليار دولار) كمساعدة مالية ودعم مجاني لتعزيز تعاون الصين مع دول آسيا الوسطى وتنمية هذه الدول".

وأضاف أن الصين ستضع خطة للتعاون العلمي والتكنولوجي مع آسيا الوسطى في مجال التخفيف من حدة الفقر، كما ستشجع الشركات الصينية التي تعمل في آسيا الوسطى، على إيجاد مزيد من فرص العمل في المنطقة.

كما حض شي رؤساء دول آسيا الخمس على "استغلال كامل فرص التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعية والطاقة والنقل".

المصدر: وكالات