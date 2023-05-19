شي يدعو دول آسيا الوسطى إلى التصدي لـ"الثورات الملونة"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة تصدي الصين ودول آسيا الوسطى للمحاولات الخارجية لإثارة "الثورات الملونة"، والالتزام بعدم التسامح المطلق مع الإرهاب والانفصالية.

وقال شي خلال قمة الصين وآسيا الوسطى المنعقدة في مدينة شيان اليوم الجمعة، إنه يتعين على الصين ودول آسيا الوسطى الخمس أن تنفذ بشكل مشترك مبادرة الأمن العالمي، حسبما نقلت عنه وكالة "شينخوا".

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وأضاف: "يجب على الدول الست أن تتصدى بحزم للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وكذلك لمحاولات إثارة "الثورات الملونة"، كما يجب عليها التمسك بعدم التسامح المطلق مع "القوى الثلاث" المتمثلة في الإرهاب والانفصالية والتطرف".

واقترح الزعيم الصيني "العمل معا لبناء مجتمع بعيدا عن الصراعات وإحلال السلام الأبدي".

وأكد شي استعداد بلاده "لمساعدة دول آسيا الوسطى في تحسين قدراتها في مجال إنفاذ القانون والأمن والدفاع".

ودعا الرئيس الصيني الجمعة بلاده وآسيا الوسطى إلى "استغلال كامل" إمكانيات التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والقدرة الصناعية.

كما حض شي رؤساء دول آسيا الخمس على "استغلال كامل فرص التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعية والطاقة والنقل".

المصدر: وكالات