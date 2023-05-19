"منتدى قازان".. رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيراني يتحدث عن سوق إسلامية مشتركة

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية غلام حسين شافعي، إلى متابعة فكرة "السوق الإسلامية المشتركة" بجدية، معتبرا أنه يمكن تحقيق 40 مليار دولار من التجارة بين إيران وروسيا.

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وأشار حسين شافعي على هامش المنتدى الاقتصادي "روسيا –العالم الاسلامي"، الذي يعقد في مدينة قازان الروسية، إلى القدرات العالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال الغذاء والطاقة، قائلا إنه "من المتوقع أن تتشكل السوق الإسلامية المشتركة في أفق مداه 10 سنوات، وينبغي أخذ هذه الفكرة بجدية".

وقال إن إنشاء سوق إسلامية مشتركة في السنوات العشر القادمة، يتحقق من خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإسلامية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ما يمكن أن يغير مستقبل المنظمة.

ودعا حسين شافعي الحكومات إلى تمهيد الطريق وحل المشاكل أمام أنشطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أفضل طريق لروسيا للتجارة مع إيران والدول المجاورة لإيران هو طريق جمهورية تتارستان التي تمتلك نهر الفولغا ويوجد أمامها بحر قزوين ويمكنها أن تفتح أرخص طريق تجاري لدول المنطقة.

ولفت إلى أن إيران وروسيا وضعتا هدفا يتمثل في زيادة قيمة التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار، وبالنظر إلى القدرات الحالية يمكن تحقيق هذا الهدف، مشددا على أن التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه بين دولتين فقط ، وقال: بالنظر إلى الجوار بين البلدين وموقعهما الاستراتيجي، يمكن تطوير التعاون إلى مستوى إقليمي متعدد الأطراف.

المصدر: ارنا