وزير تايواني سابق يحذر من "ثمن لا يمكن تصوره" للمساعدات الأمريكية

حذر وزير الدفاع التايواني السابق فنغ شي كوان من أن تايبيه ستدفع ثمنا "لا يمكن تصوره" إذا قبلت مساعدة عسكرية أمريكية "مجانية".

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستقدم قريبا مساعدة دفاعية كبيرة لتايوان. وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادرها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار، باستخدام نفس الصلاحيات الاستثنائية التي تم اعتمادها بشأن أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة South China Morning Post عن فنغ شي كوان قوله "إذا حصلت فجأة على مثل هذه المساعدة المجانية، فأنت ستضطر إلى دفع ثمن معين لا يمكن تصوره".

وأضافت الصحيفة أن فنغ شي كوان رفض شرح ماهية هذا الثمن، وقال عندما سئل عما إذا كان يقصد الحرب: "أنا متأكد من أننا لن نكون بهذا الغباء وسيكون هناك بعض الخيارات (البديلة)".

وحثت الصين الولايات المتحدة مرارا على وقف بيع الأسلحة لتايوان، محذرة من أن هذه المبيعات والتعاون العسكري بين واشنطن وتايبيه ينتهك بشكل صارخ مبدأ "الصين الواحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، كما أنه "يلحق ضررا كبيرا بمصالح سيادة الصين والأمن" ويعرض الاستقرار في مضيق تايوان للخطر.

المصدر: "نوفوستي"