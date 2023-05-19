إحباط محاولة هجوم أوكراني على اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "جنوب" فاديم أستافييف، إن الجيش الروسي تمكن من منع محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية تابعة لسرية أوكرانية على اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك.

وأضاف: "على اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك العملياتي، تم إحباط محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية على مستوى سرية. وتكبد العدو خلال ذلك، خسائر في الأفراد والمدرعات".

ونوه الضابط الروسي بأن، طاقم منظومة دفاع جوي صاروخية تابعة للمجموعة من طراز "بوك- إم"، تمكن من تدمير صاروخين من طراز هيمارس.

وعلى اتجاه أفدييفكا، تمكن العسكريون الروس من إسقاط درون جوي أوكراني من طراز "فوريا".

وقال أستافييف: "بنيران راجمات الصواريخ من طراز Tornado-S، تم تدمير 10 شاحنات نقل عسكرية ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 مم".

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وتمكن الجيش الروسي على اتجاه مارينكا، من تدمير 5 قطع مدفعية من عيارات مختلفة، وثلاثة مواقع لإطلاق لقذائف الهاون ومعقل لفصيلة تابعة للقوات الأوكرانية. وفي منطقة المركز السكني "بوبيدا"، تم إحباط محاولتين لتناوب الوحدات الأوكرانية في مواقع القتال.

المصدر: نوفوستي