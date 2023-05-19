بيونغ يانغ تدين خطط واشنطن وسيئول لإجراء مناورات مشتركة

دانت كوريا الشمالية خطط الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان، نقلته وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، يوم الجمعة، أن المناورات المشتركة الأمريكية – الكورية الجنوبية "تمثل خطرا جديا على السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

وأضافت بيونغ يانغ أنها "تتابع كل الأعمال العسكرية للقوى المعادية، التي تضر بأمن شبه الجزيرة الكورية والمنطقة أو تهدده".

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وحذرت بيونغ يانغ واشنطن وسيؤول من أنها ستتخذ إجراءات ردا على المناورات بالقرب من حدودها، مضيفة أنه "ردا على الوضع الخطير القائم والتهديدات المستقبلة، يعتبر امتلاك وسائل قوية للدفاع عن النفس حقا مشروعا لدولة ذات سيادة".

ومن المقرر أن تجري المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية خلال الفترة بين 25 مايو الجاري و15 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تستخدم فيها أسلحة ومعدات عسكرية حديثة، بما فيها مقاتلات "إف 35".

المصدر: إنترفاكس