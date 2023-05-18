الخارجية الإيطالية: جمود العملية السياسية في سوريا يجعل الصورة معقدة جدا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن حكومة بلاده تؤيد عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن.

وأشار تاياني إلى أن "الجمود في العملية السياسية يجعل الصورة معقدة حقا" في دولة "تكافح لإيجاد آفاق حل، بعد أكثر من 12 عاما على إحدى الأزمات الإنسانية الكبرى في التاريخ الحديث".

وتحدث تاياني أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ عن "ديناميكيات إقليمية مهمة شهدتها الأسابيع القليلة الماضية"، حيث "عادت دمشق مجددا إلى جامعة الدول العربية بناء على طلب السعوديين، وفي الوقت نفسه أطلقت سوريا حوارا مباشرا مع تركيا بوساطة موسكو".

وأكد تاياني: "نحن نساهم على المستوى الإنساني، كما نشجع الحوار بين منظمات المجتمع المدني".

وأضاف: "أذكر أنه كنا نحن الإيطاليون من أرسل مساعدات إلى السكان المتضررين من الزلزال في سوريا، عبر القوات الجوية ولكن قبل كل شيء بمبادرات خاصة.. نحن أول دولة أوروبية تنفذ مثل هذا العمل وأعتقد أنه كان موضع تقدير".

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المصدر: آكي الإيطالية