اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين في القدس القديمة (صور+فيديو)

أفادت مراسلة RT، اليوم الخميس، بأن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على شبان فلسطينيين في باب العامود بالقدس القديمة، تزامنا مع "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون في القدس.

وذكرت أن شبانا فلسطينين رفعوا علم فلسطين بالقرب من باب العامود بالتزامن مع مسيرة المستوطنين.

وأشارت المراسلة أنه تم اعتقال بعض الشبان الفلسطينيين من قبل الشرطة الإسرائيلية ومصادرة الأعلام.

RT

كما أفادت عن حدوث اعتداءات لمستوطنين على سكان القدس القديمة.

RT

ونفذ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، عملية اقتحام للمسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية، وذلك قبيل "مسيرة الأعلام".

وأشارت المراسلة بأنه منذ صباح اليوم وحتى الساعة، وصل عدد المقتحمين للمسجد الأقصى 550 مستوطنا، كانوا مقسمين إلى 5 مجموعات.

كما اقتحم وزير النقل الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى.

وتظاهر آلاف المتشددين اليهود، مرددين هتافات عنصرية، اليوم الخميس في المنطقة الفلسطينية الرئيسية في البلدة القديمة بالقدس، في مسيرة سنوية تتسبب في وقوع اشتباكات بين اليهود والفلسطينيين.

ويرى الفلسطينيون في الحدث استفزازا، وقد تسببت فعالية مماثلة قبل عامين في اندلاع حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

يذكر أن "مسيرة الأعلام" أو "يوم القدس" هي احتفالات بدأت مع احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في أعقاب حرب يونيو 1967.

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المصدر: RT