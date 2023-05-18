فولودين: الإنجليزية لغة ميتة

وصف فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما ورئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اللغة الإنجليزية، باللغة الميتة.

وقال فولودين، معلقا على تحدث ممثل الصين باللغة الروسية خلال جلسة المجلس: "دعونا نتعلم لغاتنا الوطنية ولغات التواصل بين الأعراق وكذلك اللغة الصينية. اللغة الإنجليزية لغة ميتة. لقد انتهى أمرها ومضى وقتها".

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ونوه فولودين بأن الصين، تقدم المثال الحي على الحفاظ على الثقافة والتقاليد. وأضاف: "هذا تسامح في كل شيء، وفلسفة يمتد تاريخها إلى آلاف السنين".

وتابع رئيس مجلس الدوما: "وبالمناسبة، كنت ذات مرة في الهند، واتضح عدم وجود مترجم، لأن كل المسؤولين في الهند يتحدثون بلغتهم الأم- الهندية، وكلنا كنا نعتقد أن الترجمة يجب أن تتم من اللغة الإنجليزية".

كما أشار إلى أن الهند، في الدفاع عن مصالحها، وحل قضايا السيادة، "حققت الكثير من النجاحات في الاقتصاد، وأصبحت خامس اقتصاد في العالم".

المصدر: نوفوستي