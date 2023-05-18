برنامج الأغذية العالمي يحذر من مواجهة الآلاف في مالي جوعا كارثيا

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير تمويل عاجل لزيادة المساعدات الغذائية الطارئة إلى 3.8 مليون شخص في مالي، حيث يفاقم العنف والنزوح والصدمات المناخية انعدام الأمن الغذائي.

وقال البرنامج في بيان إنه يحتاج إلى 110 ملايين دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية للفئات الضعيفة في مالي، مبينا أن القيود التمويلية أجبرته بالفعل على خفض الحصص الغذائية بنسبة 50 في المائة للمجتمعات المضيفة في أبريل ومايو.

وحذر من أنه قد يضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر ابتداء من يونيو ما لم يؤمن التمويل الكافي، كاشفا أن عوامل انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية تستمر في دفع الجوع الحاد وسوء التغذية في مالي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الأغذية الكافية إلى 1.2 مليون شخص خلال موسم العجاف من يونيو إلى سبتمبر.

وأكد البرنامج أنه يواصل تنفيذ برامج العلاج والوقاية من سوء التغذية التي يستفيد منها 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهرا، و22 ألف فتاة وامرأة حامل ومرضعة، و48 ألفا من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد الوخيم وتتم معالجتهم في المستشفيات.

المصدر: UN news