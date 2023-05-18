لوكاشينكو يدعو لبدء مفاوضات حول أوكرانيا على أساس وثيقة جديدة وبدون شروط مسبقة

دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو لإطلاق مفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية بدون شروط مسبقة وعلى أساس وثيقة تختلف عن تلك التي نوقشت عام 2022 والتي وصفها بأنها لا تراعي مصالح روسيا.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكاشينكو خلال لقائه مع مشاركين في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله: "منذ اليوم الأول (من القتال في أوكرانيا)، شارك البرلمانيون الروس بشكل مباشر في هذا العمل. واقترحنا: دعونا نجلس على طاولة المفاوضات ونوقف هذه الحرب. مرت ثلاث جولات (من المفاوضات) في بيلاروس.. ثم انتقلو إلى تركيا .. طُرحت على الطاولة مسودة اتفاق، كانت لا تصب في مصلحة روسيا على الإطلاق، لكن روسيا وافقت عليها".

وأضاف لوكاشينكو أنه بمجرد إبداء روسيا موافقتها على مبادرات السلام، "تم إلقاء مسودة الاتفاق في سلة المهملات".

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وتابع الرئيس البيلاروسي أنه "قبل اتهامنا بالسعي للمواجهة، وتوسيع دائرة هذا النزاع، يجب أن نعود إلى طاولة المفاوضات، ونعتمد وثيقة جديدة ليست كتلك (التي تم وضعها في المرحلة الأولية في سياق عدة جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية في ربيع 2022) من أجل وقف الحرب".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الشروط المسبقة التي تقدمها أوكرانيا، تهدف إلى منع عقد أي مفاوضات وقال: "هل يمكن أن تكون هناك شروط مسبقة؟ يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات ونعمل على وضع الشروط هناك".

المصدر: وكالات