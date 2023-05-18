بيسكوف: روسيا وإيران ستواصلان بناء علاقات المنفعة المتبادلة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا وإيران ستواصلان التعاون وبناء العلاقات على أساس المنفعة المتبادلة على الرغم من الضغوط.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "لم تتوهم روسيا يوما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن محاولة الضغط على الدول التي تبحث عن علاقات تبادل المنفعة مع روسيا، ومن بينها إيران. دائما ما كنا نعلم أن الضغط سيستمر". إلا أن بيسكوف أكد على أن ذلك لن يؤثر على بناء علاقات المنفعة المتبادلة بين روسيا والشركاء.

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وشدد بيسكوف على ثقة روسيا الدائمة في قدرة إيران ومجموعة كاملة من البلدان على التكيف بشكل كبير مع الضغط من الولايات المتحدة، وتواصل عملها المنهجي لبناء علاقات تستند إلى المنفعة والاحترام المتبادلين ومراعاة مصالح واهتمامات الأطراف.

وكانت روسيا وإيران قد وقعتا يوم أمس الأربعاء على اتفاقية لبناء الجزء الأخير من خط السكك الحديدية "الشمال-الجنوب" للتجارة الدولية. وبعد ذلك أعلن السناتور الأمريكي تيد كروز عن عمله مع زملائه على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران لمنع رفع مستوى التعاون بينهما.

المصدر: نوفوستي