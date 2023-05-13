إيران تربط الخليج ببحر قزوين عبر سكك الحديد

أعلن المدير التنفيذي للشركة الإيرانية لإنشاء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل بالبلاد خيرالله خادمي، اكتمال عمليات الربط السككي بين الخليج وبحر قزوين حتى 20 يوليو المقبل.

وأشار خيرالله خادمي إلى أن عمليات إنشاء البنى التحتية لهذا المشروع ستتم وتدشن في الشهرين المقبلين، إذ سيتم افتتاح خط سكك الحديد "رشت – بحر قزوين (شمال)".

وأوضح خادمي أن الهدف الأساسي من الممر السككي الذي يربط شمال وجنوب ايران، الوصل بين الخليج الفارسي وبحر قزوين والذي سيتحقق بتدشين خط "رشت – آستارا" ( مطلة على بحر قزوين).

وذكر أن العمليات الانشائية لهذا الخط تتقدم بشكل ملحوظ، حيث يبلغ طوله 37 كلم ويمر بمناطق مزارع الأرز والمستنقعات، الأمر الذي يصعب من هذه العمليات لافتا إلى أن تدشين خط رشت – بحر قزوين سيسمح بالتواصل بين إيران وروسيا عبر سكك الحديد والارتباط بالجنوب وتحديدا ببندرعباس المطلة على الخليج.

المصدر: "فارس"