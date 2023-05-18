"جيروزاليم بوست" تكشف سبب عدم فائدة تسليم "القبة الحديدية" لأوكرانيا

قال المحلل العسكري يوان جيريمي بوب في مقال لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن تسليم أوكرانيا منظومات الدرع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية، لن يكون له أي معنى أو فائدة.

ووفقا له، لن تعطي هذه المنظومات أية فائدة لأوكرانيا، بسبب الأراضي الأوكرانية الشاسعة وبسبب وجود صواريخ روسية أكثر تقدما.

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وأضاف الخبير: "حتى أن بعض المسؤولين الأوكرانيين أقروا بأن الأراضي الأوكرانية الشاسعة وصواريخ روسيا الأكثر تقدما (مقارنة بالصواريخ الفلسطينية منخفضة التقنية التي أسقطتها القبة الحديدية) تجعل هذه المنظومات أداة دفاع محدودة للغاية بالنسبة لأوكرانيا".

ويرى الخبير، أنه إذا كانت إسرائيل تحتاج لعشر "قبب حديدية" أو أكثر لحماية نفسها، فستحتاج أوكرانيا إلى العشرات من هذه المنظومات وهو عدد غير متوفر ببساطة حاليا. وشدد الخبير على أنه حتى إذا أرغمت الولايات المتحدة إسرائيل على نقل بعض هذه المنظومات إلى أوكرانيا، فلن تكون قادرة على التأثير على مسار الأعمال القتالية.

وقال: "منظومة واحدة أو منظومتان منها، لن يكون لها أي قيمة تكتيكية، وفي هذه المرحلة، ربما لن يكون لها حتى قيمة رمزية كبيرة".

في فترة سابقة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إمكانية إمداد أوكرانيا بمنظومات "القبة الحديدية"، على الرغم من أن إسرائيل امتنعت في السابق عن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي