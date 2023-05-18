"جاء لمقابلتنا".. رئيس "فاغنر" يعلن مقتل مرتزق أمريكي في أرتيوموفسك (فيديو)

أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.

وظهر بريغوجين في تسجيل فيديو قصير نشره مدونون عسكريون روس الثلاثاء، أمام جثة جندي قال إنه أمريكي، وسط أنقاض مبنى.

وقال بريغوجين بنبرة رسمية وساخرة في الوقت نفسه، وهو يقف بجانب جثة جندي ملقى على ظهره عاري الصدر ومصاب بجرح في بطنه: "جاء لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية".

عرض بريغوجين في الظلام ما يبدو أنها الوثائق الشخصية للجندي. وقال: "(هذا المقاتل) يدعى نيكولاس.. سنعيده إلى الولايات المتحدة. سنضعه في نعش ونغطيه بالعلم الأمريكي. مع الاحترام، لأنه لم يمت في الفراش مسنا، بل في الحرب".

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زار زعيم وحدات فاغنر يفغيني بريغوجين الخطوط الأمامية في باخموت ووثق جثة مرتزق امريكي يدعى نيكولاس قُتل اثناء المعارك، كما أكد أنه تبقى 300 متر فقط حتى يصل جنود فاغنر لمشارف نهاية المدينة. pic.twitter.com/XlPS72UFiC — شؤون روسية ✪ (@id7p_) May 16, 2023

المرتزق الأمريكي الذي تم تصفيته يدعى نيكولاس دوان مايمر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة للجيش الأمريكي.



كان نيكولاس خبير في أعمال المتفجرات، وكان يدرّب الجيش الأوكراني، قريبًا سيتم إرسال جثته للولايات المتحدة الأمريكية. pic.twitter.com/UtGffQil1Z — شؤون روسية ✪ (@id7p_) May 16, 2023

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وعرفت تقارير الرجل بأنه الجندي السابق في القوات الخاصة الأمريكية نيكولاس (نيك) دواين ميمر من مدينة بويز، في ولاية أيداهو الأمريكية، ووصل إلى أوكرانيا في أبريل 2022، لينضم في البداية إلى "مجموعة موزارت"، وهي شركة عسكرية أمريكية خاصة.

وبعد ذلك انتقل إلى صفوف وحدة عسكرية أخرى، حيث قام بتدريب عناصر الجيش الأوكراني، كما شارك بصفته متخصصا في المتفجرات، في الأعمال القتالية بشكل مباشر.

المصدر: RT + أ ف ب