 
مباشر

"جاء لمقابلتنا".. رئيس "فاغنر" يعلن مقتل مرتزق أمريكي في أرتيوموفسك (فيديو)

أخبار العالم

Sputnik
رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين مع مقاتلين من المجموعة (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbwe

أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين، مقتل مرتزق أمريكي يعمل إلى جانب قوات كييف في مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في دونيتسك.

وظهر بريغوجين في تسجيل فيديو قصير نشره مدونون عسكريون روس الثلاثاء، أمام جثة جندي قال إنه أمريكي، وسط أنقاض مبنى.

وقال بريغوجين بنبرة رسمية وساخرة في الوقت نفسه، وهو يقف بجانب جثة جندي ملقى على ظهره عاري الصدر ومصاب بجرح في بطنه: "جاء لمقابلتنا. مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية".

عرض بريغوجين في الظلام ما يبدو أنها الوثائق الشخصية للجندي. وقال: "(هذا المقاتل) يدعى نيكولاس.. سنعيده إلى الولايات المتحدة. سنضعه في نعش ونغطيه بالعلم الأمريكي. مع الاحترام، لأنه لم يمت في الفراش مسنا، بل في الحرب".

إقرأ المزيد
بريغوجين: المرتزق الأمريكي بيتر ريد قتل في أرتيوموفسك على يد القوات الأوكرانية
بريغوجين: المرتزق الأمريكي بيتر ريد قتل في أرتيوموفسك على يد القوات الأوكرانية

وعرفت تقارير الرجل بأنه الجندي السابق في القوات الخاصة الأمريكية نيكولاس (نيك) دواين ميمر من مدينة بويز، في ولاية أيداهو الأمريكية، ووصل إلى أوكرانيا في أبريل 2022، لينضم في البداية إلى "مجموعة موزارت"، وهي شركة عسكرية أمريكية خاصة.

وبعد ذلك انتقل إلى صفوف وحدة عسكرية أخرى، حيث قام بتدريب عناصر الجيش الأوكراني، كما شارك بصفته متخصصا في المتفجرات، في الأعمال القتالية بشكل مباشر.

المصدر: RT + أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا