أوربان يعرب عن أمانيه بفوز أردوغان بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

تمنى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الفوز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 مايو.

واتصل رئيس الحكومة الهنغارية بالرئيس التركي عبر الهاتف يوم الأربعاء، لتهنئته على نجاحه في الجولة الأولى والتعبير عن ثقته في احتفاظه بالرئاسة.

وكتب أوربان على حسابه في "تويتر": "لقد اتصلت للتو بالرئيس رجب طيب أردوغان لأهنئه على فوزه الساحق في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والنصر البارز الذي لا يمكن إنكاره لحزبه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا. حظا سعيدا في الجولة الثانية أيها الرئيس! تركيا القوية والمستقرة مفيدة لهنغاريا ولأوروبا وللعالم بأسره".

وفي 14 مايو الجاري، أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا، وبحسب نتائج حصل أردوغان على 49.51% من الأصوات، وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو - 44.88%، وسنان أوغان - 5.17%.

وللفوز في الجولة الأولى، كان على المرشح حشد تأييد أكثر من 50% من الناخبين، فيما يتعلق بهذا، ستجرى الجولة الثانية من التصويت في 28 مايو، الأغلبية البسيطة ستضمن النصر.

وبناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات الخاصة بالتصويت على تشكيل البرلمان، يظل التحالف الجمهوري بقيادة حزب أردوغان العدالة والتنمية في المقدمة، حيث حصل على 323 مقعدا من أصل 600.

المصدر: تاس