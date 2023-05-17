ساليفان: سنعمل مع تركيا بكل القضايا أيا كان الفائز في الجولة الانتخابية الثانية

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تركيا أيا كان الفائز في جولة الانتخابات الرئاسية الثانية.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي: "سنواصل العمل مع تركيا في مجموعة من القضايا مثل الأزمة الأوكرانية، أو القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، أو دور تركيا كحليف للولايات المتحدة في حلف الناتو".

وأضاف ساليفان "نريد أن نستمر في رؤية تركيا كدولة ديمقراطية قوية، مرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ونحن على مشارف جولة ثانية، ومستعدون للعمل مع الفائز في الانتخابات سواء كان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، أن مرشح المعارضة التركية كمال كيتشيدار أوغلو".

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو الجاري، وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن "التحالف الجمهوري"، وكيليشدار أوغلو (74 عاما) من تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من "تحالف الأجداد". وسحب المرشح الرابع، زعيم "حزب الوطن" محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات.

ولم يتمكن أردوغان وأوغلو من الحصول على 50% من أصوات الناخبين مع اقتراب عمليات الفرز من نهايتها، وسط توقعات بالذهاب إلى جولة إعادة بعد أسبوعين.

ووعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلا، ومن المفترض أن تظهر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

المصدر: تاس