البيت الأبيض: بايدن "يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية أيا كان"

أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يتطلع للعمل مع الفائز في الانتخابات الرئاسية في تركيا أيا كان".

وعلق بايدن في وقت سابق من اليوم، للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، قائلا "ليفز من يفوز، هناك مشاكل كافية في المنطقة كما هي".

ومن جانبه هنأ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأتراك بتعبئتهم الانتخابية، نيابة عن الولايات المتحدة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو الجاري، وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن "التحالف الجمهوري"، وكيليشدار أوغلو (74 عاما) من تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من "تحالف الأجداد". وسحب المرشح الرابع، زعيم "حزب الوطن" محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من انطلاق الانتخابات.

ولم يتمكن أردوغان وأوغلو من الحصول على 50% من أصوات الناخبين مع اقتراب عمليات الفرز من نهايتها، وسط توقعات بالذهاب إلى جولة إعادة بعد أسبوعين.

ويطالب المرشحان بالانتظار حتى انتهاء فرز الأصوات وعدم إصدار أحكام مسبقة على النتائج.

ووعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعلان النتائج الأولية ليلا، ومن المفترض أن تظهر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية.

المصدر: أ ف ب