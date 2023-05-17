رئيس البرلمان التركي: ندين بشدة توقيف صحفيين تركيين في ألمانيا

أدان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم الأربعاء، بشدة توقيف الشرطة الألمانية لصحفيين تركيين بعد عملية تفتيش منزلهما في مدينة فرانكفورت.

وأكد شنطوب في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "ندين بشدة توقيف الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، في فرانكفورت، بناء على شكوى من أحد أعضاء تنظيم غولن الإرهابي ".

وأضاف شنطوب: "الحرية على الطراز الألماني، إذا كنت تعمل ضد تركيا فهي حرية الصحافة، أما إذا انتقدت معارضي تركيا فسيتم توقيفك.. من الواضح جدا أن القضاء الألماني هو أداة للسياسة".

وقامت الشرطة الألمانية في وقت سابق، بمداهمة مكتب صحيفة "صباح أوروبا" التركية في مدينة فرانكفورت، واعتقلت الصحفيين إسماعيل أرال وجميل ألباي، وذلك بعد تفتيش منزلهما ومصادرة أجهزة الحواسيب والهواتف العائدة لهما.​​​​​​​

وأفرجت السلطات الألمانية عن الصحفيين بعد ساعات على اعتقالهما من قبل الشرطة.​​​​​​​

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المصدر: الأناضول