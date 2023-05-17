على خلفية توقيف صحافيين تركيين.. أنقرة تستدعي السفير الألماني

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الألماني لدى أنقرة، بعد عمليات تفتيش في منزلي صحافيين تركيين في فرانكفورت.

وقالت الوزارة في بيان: "الاعتقال غير المبرر لممثلين عن مكتب فرانكفورت لصحيفة ديلي صباح، هو عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية".

وقال فخر الدين التون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن "مداهمة منزل ومكتب الصحفيين التركيين في ساعات الصباح الباكرة، ومصادرة أجهزة الحواسيب والهاتف العائدة لهما، يعد انتهاكا علنيا لحرية الصحافة".

وأضاف أن "موقف ألمانيا إزاء إسكات الصحافيين غير مقبول"، وأعرب التون، عن "قلق أنقرة إزاء الضغوط الممارسة على حرية الصحافة في البلد الأوروبي".

في المقابل، نفى مدعي عام ألماني محلي لوكالة "فرانس برس"، أن يكون الصحافيان موقوفين، لكنه أكد توجيه تهمة "النشر الخطير لبيانات شخصية" إليهما.

المصدر: وكالات