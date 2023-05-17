فولودين يصل بيلاروس للمشاركة في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

يشارك رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي سينعقد غدا الخميس الـ 18 من مايو في بيلاروس.

حيث وصل فولودين اليوم الأربعاء إلى مطار مينسك، في زيارة عمل إلى بيلاروس لعقد اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي CSTO PA.

واستقبل الوفد الروسي بقيادة فولودين، السفير الروسي لدى مينسك بوريس غريزلوف، ورئيس مجلس النواب بالجمعية الوطنية البيلاروسية فلاديمير أندريتشينكو.

وتستضيف مينسك فعاليات الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يومي الـ 17-18 من مايو، وسيبحث المشاركون خلال اجتماع غد الخميس قضايا توحيد التشريعات بين الدول الأعضاء في المنظمة، وإعداد نماذج للقوانين لمكافحة التحديات والتهديدات الأمنية في منطقة مسؤولية المنظمة.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشاريع بيانات لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، ومكافحة مشكلة تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب.

وذكر مجلس الدوما في بيان رسمي، أنه ستعقد اليوم أول الاجتماعات بين فولودين ورؤساء الوفود القادمة للمشاركة في الاجتماعات، ومن ثم سيقومون بزيارة جماعية لمتحف بيلاروس لتاريخ الحرب الوطنية العظمى لتكريم ذكرى الجنود السوفييت والمدنيين الذين قضوا خلالها.

المصدر: تاس