مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ترسل مفتشا لتقييم الضرر في منظومة لـ"باتريوت" دمرتها روسيا

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي دون الكشف عن هويته، أن منظومة "باتريوت" الصاروخية في أوكرانيا تعرضت لأضرار "بالحد الأدنى" بعد الهجوم الروسي بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وقال المصدر لـ"سي إن إن": "الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت بعد الهجوم الصاروخي الروسي هي بالحد الأدنى"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة أرسلت مفتشا من أجل تقييم حالة المنظومة".

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ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن " جزء الرادار لم يتضرر.. وهو الذي يعد أحد عناصرها الرئيسية".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة مركّزة ليلا باستخدام القوات الجويّة والبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى في نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مواقع تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي تم تسليمها من جانب الغرب.

وفي الدلالة على تصريحات موسكو بهذا الخصوص، أظهرت لقطات الفيديو تصاعد أعمدة الدخان الكثيف بعد عملية الاستهداف الأمر الذي يرجح تدمير منظومة "باتريوت".

بدوره، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة "نوفوستي" بأن مزاعم كييف حول إسقاطها 6 صواريخ روسية من طراز "كينجال" الفرط صوتية، يوم الثلاثاء، "غير صحيحة".

المصدر: نوفوستي