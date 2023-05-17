الرئاسة التركية ترد على مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية لرسمها "المسيء" لأردوغان

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، "مجلة شارلي إيبدو" الفرنسية لنشرها صورة مسيئة للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو الجاري.

وعلى حسابه في "تويتر"، رد فخر الدين ألطون على شارلي إيبدو قائلا: "أخاطب شارلي إيبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا"، مؤكدا أن "المنشور "القبيح" لشارلي إيبدو في أحدث رسومها الكاريكاتورية غير الأخلاقية واللاإنسانية الموجهة للرئيس أردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى "الأسلوب المقزز" للمجلة".

وأشار ألطون إلى أن النجاح الكبير الذي حققه أردوغان في انتخابات 14 مايو "أزعج فاقدي الشرف وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيؤ ضغائنهم وكرههم".

من جهته، أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إيبدو في 28 مايو الجاري (موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية).

وبين قالن في "تويتر" أن انزعاج شارلي إيبدو وجنونها إلى هذا الحد "يثبت أننا على الطريق الصحيح".

ويوم الأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس المنتهية ولايته مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، و مرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان

في حين أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار يوم الاثنين رسميا، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

المصدر: "الأناضول"